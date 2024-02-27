防子宮頸癌 專家籲定期抹片配合HPV檢測

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（中央社記者曾以寧台北27日電）衛福部國健署統計，台灣子宮頸癌發生率約每10萬人7例，近年降勢有趨緩狀況。專家表示，篩檢政策應轉型，除定期抹片篩檢外配合HPV檢測，及早在癌前病變前揪出高風險族群。

為加速消除子宮頸癌，世界衛生組織（WHO）提出2030年「90-70-90」目標，也就是90%女孩在15歲前完整接種人類乳突病毒（HPV）疫苗、70%女性在35歲前及45歲各接受一次高效能子宮頸癌篩檢、90%確診子宮頸癌的女性能得到治療及照護。

台灣癌症基金會董事賴基銘今天在媒體聚會上表示，子宮頸癌曾經是台灣女性健康頭號殺手，國內自1995年公費補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，發生率自每10萬人25例多，到2021年已降至每10萬人7例左右，但仍未達世衛目標的每10萬人4例，且降勢趨緩，難再下探。

賴基銘說，台灣癌症基金會邀請公共衛生、婦女醫學、婦癌、病理與細胞學等領域專家討論解方，專家建議導入新檢測技術，加速篩檢政策轉型：對25至29歲女性提供子宮頸抹片檢查；3年內有做過抹片檢查者，每3年進行一次HPV篩檢或抹片檢查；30歲以上未曾篩檢者，建議同時接受HPV篩檢與抹片檢查。

台灣臨床細胞學會監事、輔仁大學附設醫院解剖病理科醫師王業翰指出，台灣女性從35歲以後，子宮頸癌發生率隨年齡逐步升高，國健署建議每3年公費抹片篩檢一次，但是調查發現，國內30歲到69歲女性，僅約5成會3年接受一次抹片檢查，且態度呈現兩極化，「做的人年年做，不做的人始終不做」。

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東亞婦癌研究團體理事長賴瓊慧指出，隨2018年起國中女生公費接種HPV疫苗政策推動，及檢測技術發展，子宮頸癌篩檢政策已面臨新轉捩點。目前新加坡、澳洲、美國等國，都已經將HPV檢測納入子宮頸癌篩檢策略，如依據HPV檢測結果推測子宮頸癌風險，並進一步安排陰道鏡或抹片檢查等；不過因仍有部分子宮頸腺癌與HPV感染無關，抹片檢查仍有其必要。

台灣婦癌醫學會理事長、中華民國婦癌基金會董事長王鵬惠指出，超過9成子宮頸癌與HPV長期感染有關，但正常細胞從感染到轉變為癌細胞，需要多年時間；面對婦女檢查意願低狀況，HPV檢測除找出癌病變、及早治療外，更可以偵測是否感染高致癌型HPV病毒，提早對癌前病變的高風險族群發揮「吹哨」的警示作用。（編輯：李亨山）1130227