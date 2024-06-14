台東出現焚風太麻里飆38.9度 創今年最高溫
2024/6/14 16:47（6/14 16:57 更新）
（中央社記者汪淑芬台北14日電）中央氣象署觀測，今天下午台東出現焚風，氣溫飆到攝氏38.9度，創今年以來最高溫。
氣象署下午發布高溫燈號
資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東地區已有焚風，亮橙色燈號，有38度極端高溫出現機率。
高溫燈號小百科
氣象局「高溫資訊」中的「高溫」定義，為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象，依據觀測或預測的氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈3等級。
- 紅燈：氣溫達38度以上，且持續3天以上
- 橙燈：氣溫達36度以上，且持續3天以上或單日氣溫達38度以上
- 黃燈：氣溫達36度以上
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氣象署觀測，中午12時30分，台東太麻里氣溫已升到38度，下午1時再飆升到38.9度，為今年以來最高溫。
另外，台東包括嘉蘭、香蘭、金崙、延平、瑞和及關山，今天下午氣溫都超過35度。（編輯：陳政偉）1130614
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