日月潭電廠退役銅材變身文具 台電文創再下一城

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台電文創曾因煤灰人孔蓋造型杯墊一炮而紅，睽違兩年再以日月潭的明潭、大觀水力電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」退役回收材料，與台灣文具設計品牌聯名、研發推出文具。

台電透過新聞稿說明，很多人不知道平時美麗的南投日月潭，除是觀光、萬人泳渡勝地，還是水力發電重鎮，日復一日默默利用水位落差搭配下游水庫發電，其中台電明潭、大觀兩座電廠共10部機組兼具抽水蓄能，還可重複循環使用，讓日月潭變身「全國最大儲能電池」。

此次文創再製計畫使用的循環材料，來自兩座電廠抽蓄機組水輪機內獨有構件，一部機共有40支重逾2公斤、長約50公分的退役回收銅材「封水銅條」。

台電指出，封水銅條位於抽蓄機組內，在控制水流進出的水輪機導翼上、下方，平時搭配抽放水發電需求，用於封水及阻隔空氣，因經年累月受水流沖刷產生水蝕刻痕，約8至10年需定期汰換，確保機組穩定運轉。

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台電文創延續實踐循環經濟，回收180支總重近400公斤的封水銅條，以保留材料珍貴原貌為核心，結合CNC電腦切削及鎔鑄工序，並融入發電機組電力座標、復古電力開關和發電機轉子造型等細節設計，打造出每個都是獨一無二的日月潭水力筆、筆座和轉子陀螺。

台電說明，此次聯手曾與台達電子、茶籽堂、Uber Eats等知名企業合作環保永續行動的循環經濟顧問公司REnato lab，協助評估封水銅條再製計畫減碳效益，以此次回收銅材再製成文具與一般使用新材料製程相比，可減少近90%碳排，商品今天在台電文創電商平台限量上市。（編輯：張均懋）1130614