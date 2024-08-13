世界駭客競賽齊聚各國好手 台灣資安戰隊獲第7名

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（中央社記者許秩維台北13日電）教育部今天指出，齊聚駭客高手的2024年世界駭客競賽（DEFCON CTF），今年各國有1742隊報名，台灣資安戰隊除了進入決賽，更在12支決賽隊伍中，取得第7名的佳績。

教育部今天新聞稿指出，國際資訊安全（DEFCON）是全球最知名的資訊安全會議之一，每年吸引來自世界各國的駭客、資安產業人員、政府機關人士、媒體及學生參加，內容涵蓋資安競賽與專家論壇等項目，其中世界駭客競賽（DEFCON CTF）更是世界級賽事。

教育部自104年開始推動資安人才培育計畫，除了投入提升學校資通安全的教學，有系統地培育資安潛力人才，每年也投入經費，補助學生參與國內外資安相關競賽與活動。

2024年世界駭客競賽於美西時間8月9日到11日在美國內華達州拉斯維加斯市舉行，今年是台灣第11次參加；今年全球共有1742隊報名，歷經激烈預賽，台灣資安戰隊以第10名成績進入決賽。

決賽項目包含攻防賽、回合制搶灘賽以及一對一的擂台搶旗賽，台灣資安戰隊在攻擊面獲1204分、防禦面獲465分，回合制搶灘賽獲274分，在一對一擂台搶旗賽中取得第3名（獲1000分），最終以總分2943分名列第7。

帶隊指導教授之一，陽明交大資訊工程系教授黃俊穎表示，戰隊能取得本次榮耀，仰賴選手平時不斷練習以磨練實戰技能，並透過賽前增能工作坊，讓較少有同隊競賽經驗的成員培養合作默契。

他說，今年採取部分團員前往會場、部分留在台灣線上支援的方式，彈性運用人力，並於賽前妥善規劃安排兩地溝通協調的作法，讓團隊全天候保持最佳戰力。（編輯：陳清芳）1130813