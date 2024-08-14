深化台加連結 海外青年文化大使FASCA多倫多分會成立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多13日專電）加拿大多倫多地區首屆「海外青年文化大使」（FASCA）新生培訓，9日至11日在多倫多僑教中心舉行，共有44位學員通過考驗獲頒證書，迎向深化台加連結合作的挑戰和旅程。

僑委會2011年起在美加等地創立、由14歲以上青年加入的「海外青年文化大使」（Formosa Association of Student Culture Ambassadors, FASCA），旨在深化台裔移民第2、第3代對台灣的情感與認同，也希望以他們熟悉北美語言及文化的優勢，協助台灣推動公眾外交，增進國際社會對台灣的認識。

在11日結業式中，駐多倫多台北經濟文化辦事處處長陳錦玲致詞表示，很高興見證「海外青年文化大使」多倫多分會首屆學員結訓典禮，多倫多正式成為全球FASCA成員，是重要里程碑；FASCA多倫多分會成立，將落實僑青培育工作及僑社傳承，鼓勵學員把握機會熱情迎接挑戰，大家「既是台灣文化大使，也是未來的領導者，旅程就從這裡開始」。

多倫多僑教中心主任藍柏青表示，這次培訓不僅是培訓多倫多FASCA首屆成員，也是培育未來僑界領袖基石。多倫多是北美地區最後成立FASCA的分會，為北美地區FASCA協會畫下完美句點；未來將規畫更多豐富多元活動，為成員提供學習交流機會。

應邀出席結業式的士嘉堡省議員哈澤爾（Andrea Hazell）致詞指出，FASCA新生培訓凝聚台裔青少年，協助他們連結台灣根源，也將深化台加關係。台裔多倫多市議員陳伶俐辦公室主任Ava Ha代表致贈學員多倫多市議會徽章和多倫多市旗。出席結業式者包括僑務委員簡許邦、林美玲、黃煌裕、僑務諮詢委員楊俊宏、金聲白等僑領、學員及家長約150人。

學員展現3天學習成果時，表演FASCA大使之舞「完美世界」、分會之舞「最好的一天」；家族遷徙故事播映3位受訪學員影片，呈現親子溝通及文化傳承的可貴；最後宣布「黑熊」、「樹蛙」、「藍雀」、「鳳蝶」4小隊手繪隊旗，搭配團呼、表揚、頒發證書、授旗等，FASCA多倫多分會正式成立。（編輯：田瑞華）1130814

海外青年文化大使（FASCA）多倫多分會首屆學員表演FASCA大使之舞「完美世界」舞蹈。（多倫多僑教中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年8月14日