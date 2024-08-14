對流旺盛 大台北等19縣市豪大雨特報
2024/8/14 13:55（8/14 14:07 更新）
（中央社台北14日電）氣象署今天下午針對大台北、台南、屏東等19縣市發布豪雨、大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區防積水，山區防坍方、落石及溪水暴漲。
中央氣象署表示，今天新北市、南投縣、台南市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部、花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生機率。
豪雨範圍為基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、屏東縣；大雨範圍為台北市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。（編輯：張雅淨）1130814
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