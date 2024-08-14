吳德榮：19日起西南季風影響 慎防致災性降雨

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象專家吳德榮今天表示，過去一週雖有4個颱風生成，但僅颱風瑪莉亞、安比對日本有影響；這週西半部易有短暫陣雨、午後留意大雷雨，下週起西南季風影響，慎防致災性降雨。

根據中央氣象署颱風消息，原本位於日本南方海面的輕颱山神已減弱；海面上剩下2個颱風，輕颱安比在台北東方約1800公里海面上，向北北東轉北進行；輕颱悟空約在台北東方2840公里海面上，向北北西轉北進行。兩個熱帶系統皆對台灣天氣無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，預估輕颱安比今天將增強為中度颱風，受大低壓環流導引，其邊緣將在16日掠過日本本州東南側、大迴轉加速遠離；輕颱悟空則在日本東方海面，向北北西轉東北前進，距日本很遠。

吳德榮提到，過去一週內在大低壓環流中雖先後有4颱生成，僅瑪莉亞在日本本州北部登陸以及安比邊緣掠過本州東南側，其他兩個颱風山神、悟空未影響任何陸地。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，大低壓環流（季風環流，Monsoon Gyre）的型態將持續至18日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，19日起太平洋高壓逐漸增強、西伸，19、20日西南季風正通過台灣，因地形抬升，慎防致災性降雨，其威脅不可小覷。（編輯：張雅淨）1130814