本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣4/300
首頁 / 生活

吳德榮：19日起西南季風影響 慎防致災性降雨

2024/8/14 10:20（8/14 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮14日表示，19日起太平洋高壓逐漸增強、西伸，19、20日西南季風正通過台灣，因地形抬升，慎防致災性降雨，其威脅不可小覷。圖為台北市捷運西門站前，路人撐傘擋雨。中央社記者趙世勳攝 113年8月14日
氣象專家吳德榮14日表示，19日起太平洋高壓逐漸增強、西伸，19、20日西南季風正通過台灣，因地形抬升，慎防致災性降雨，其威脅不可小覷。圖為台北市捷運西門站前，路人撐傘擋雨。中央社記者趙世勳攝 113年8月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）氣象專家吳德榮今天表示，過去一週雖有4個颱風生成，但僅颱風瑪莉亞、安比對日本有影響；這週西半部易有短暫陣雨、午後留意大雷雨，下週起西南季風影響，慎防致災性降雨。

根據中央氣象署颱風消息，原本位於日本南方海面的輕颱山神已減弱；海面上剩下2個颱風，輕颱安比在台北東方約1800公里海面上，向北北東轉北進行；輕颱悟空約在台北東方2840公里海面上，向北北西轉北進行。兩個熱帶系統皆對台灣天氣無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，預估輕颱安比今天將增強為中度颱風，受大低壓環流導引，其邊緣將在16日掠過日本本州東南側、大迴轉加速遠離；輕颱悟空則在日本東方海面，向北北西轉東北前進，距日本很遠。

吳德榮提到，過去一週內在大低壓環流中雖先後有4颱生成，僅瑪莉亞在日本本州北部登陸以及安比邊緣掠過本州東南側，其他兩個颱風山神、悟空未影響任何陸地。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，大低壓環流（季風環流，Monsoon Gyre）的型態將持續至18日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，19日起太平洋高壓逐漸增強、西伸，19、20日西南季風正通過台灣，因地形抬升，慎防致災性降雨，其威脅不可小覷。（編輯：張雅淨）1130814

#天氣
#颱風
#吳德榮
延伸閱讀
類鼻疽增3死今年累計37例18年來同期新高 疾管署：疫情最高點已過可能連3颱往日本 旅遊達人建議加保不便險颱風瑪莉亞登陸日本岩手 局部地區雨量創新高
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
各地防午後雷陣雨 降雨可能延續入夜
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：