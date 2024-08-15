開箱老照片》樂壇「女暴君」 名指揮家郭美貞

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（中央社網站）1968年（民國57年）8月15日：享譽國際的指揮家郭美貞自日本返台，指導台南三B兒童弦樂團演出。

郭美貞是當年少見的女指揮家，以專注細節的執著、登台指揮的氣勢，得到「樂壇女暴君」的稱號。

郭美貞曾代表中華民國獲得紐約密特羅波洛斯國際指揮大賽首獎。郭美貞雙親為越南西貢華僑，但她出生、成長都不在台灣。

郭美貞10歲時隨家人移居澳洲，自雪梨音樂學院畢業後，她拜入知名指揮家馬爾科（Nicolai Malko）門下，年僅20歲就登台指揮雪梨交響樂團。

民國54年，她首度來到台灣，積極奉獻所學、培育音樂人才，數年內多次指導台南三B兒童弦樂團、榮星合唱團，也協助帶領中華民國兒童交響樂團、少年管弦樂團到國外演出。

民國68年，她應國泰集團邀請，參與創辦台北愛樂交響樂團，擔任指揮兼團長，4年內將音樂帶入更多國人的生活中。

想看更多郭美貞的照片，立即到中央社影像空間。1130815