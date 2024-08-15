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彭啓明：碳費徵收影響房價不到1% 業者若藉機哄抬將處理

2024/8/15 10:36（8/15 12:02 更新）
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環境部部長彭啟明。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）國家氣候變遷對策委員會8日召開首場會議，環境部長彭啓明今天表示，營建大老喊因徵收碳費房價要漲5%到15%，環境部有計算過，徵收碳費對房價的影響不到1%。

彭啓明今天接受POP撞新聞主持人黃暐瀚專訪，談及氣候通膨時，彭啓明說，關於明年徵收碳費，有營建大老說，所以房價要上漲5%到15%；其實環境部有計算過，徵收碳費影響不到1%。

彭啓明接著說，「我已經公開喊話」，不要用收碳費漲房價，因為並沒有對蓋房子收碳費，鋼材上漲也只有一點點；環境部會跟內政部、公平會討論處理，有論及會用平均地權條例處理。

彭啓明並說，各行業對於徵收碳費有預期心理，因此環境部絕對會避免這種通膨的事情發生；自己上任環境部長前有去看過房子，被業者告知「明年要徵收碳費，會漲、會漲！快買！」若民眾聽到業者這樣說，要告訴環境部，環境部會去處理。

主持人追問，但是政府還沒徵收，成本已經增加了嗎，彭啓明重申，「我們算出來完全沒有，最多最多1%不到，他們（營建）就是會用錯誤資訊一直說、一直說啊！」「就是喊啊！哄抬！我們會極力避免。」

另外，對於2050淨零路徑階段減碳目標，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點，彭啓明表示，希望未來幾個月提出可行方案，做得比2030年的目標更多。（編輯：陳政偉）1130815

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