氣候通膨衝擊物價？彭啓明：需科學驗證討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）綠色和平認為「氣候通膨」已發生，應由氣候變遷對策委員會跨部會討論平緩物價。環境部長彭啓明今天說，氣候通膨需要更深的科學驗證並不容易，將提新的調適策略向行政院報告。

綠色和平昨天表示，「氣候通膨」現象已經發生，長時間的高溫衝擊畜產品供應，豬肉自2021年至2023年漲近新台幣19元，便當跟著漲；應於氣候變遷對策委員會討論跨部會平緩物價。

環境部今天舉辦「溫室氣體盤查與企業誠信論壇」，彭啓明會後接受媒體聯訪時表示，因為氣候變遷造成極端天氣增加，一定會讓農作物減產，長期來看一定是不利的，但如何辨別1場午後雷陣雨是氣候變遷造成的、颱風是正常的颱風還是極端氣候的颱風，都需要科學驗證。

彭啓明強調，氣候通膨還是需要更深的科學討論，不是這麼容易的事，環境部會密切注意，這也是調適的一部分。

彭啓明說，調適是一種「慢性病」，大家對於短期感冒很有經驗，但對長期調適沒有；行政院永續會已要求環境部報告，雖然過去已經有調適的策略，但現在要提出新的版本，對未來氣候變遷調適新作為。

彭啓明提到，調適是長期作為，目前還沒有將物價指數納入，物價指數因為牽涉範圍很廣，氣候變遷只是其中一部分，包含人工成本、原物料、能源價格上漲等，是不是真的因為氣候變遷造成物價上漲，在實務上操作是有點困難的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彭啓明說，如颱風來襲造成菜價上漲等，這些都是短期波動，未來調適重視的是能否維持農民營收、收成穩定，是政府關切的。

彭啓明說明，台灣土地面積不大，若1個颱風來可能就會造成菜價上漲，相較日本土地較大，就算颱風侵襲某一地，就全國來看，菜價還是穩定的；真的要計算氣候通膨，現在台灣本土的資料不夠充分，且台灣太小，因此較為敏感、可能受到的衝擊很大，這些都需要請專家評估。（編輯：管中維）1130814