蘇花公路崇德至和仁段 8/16起夜間及假日不管制

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）受颱風凱米影響，台9線蘇花公路和仁至崇德路段一度中斷，經公路局搶通管制放行，明天起將放寬施工管制，解除夜間封路，平日白天3次放行，假日全天不管制。

公路局東區養護工程分局今天發布新聞資料指出，和仁至崇德段經南澳工務段積極搶修、緊鄰公路土方降挖清運，已初步提升公路抗災能力，16日起解除夜間管制，假日全天不管制。

8月16日放行時間為上午6時至8時、中午12時至下午1時，下午5時至19日上午8時不管制。

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8月19日起，平日8時至下午5時施工管制，放行時間為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時及下午3時至3時20分；下午5時至隔日上午8時及假日全天不管制。

東區養護工程分局指出，放行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7K）車輛將全數放行，因山區道路不穩定性高，將依天候及道路巡查狀況，不排除有暫停放行可能，呼籲民眾配合人員指揮引導通行。（編輯：黃世雅）1130815