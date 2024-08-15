本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮振興加碼 9至11月每人每月可申請1次千元補助

2024/8/15 19:07（8/15 19:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部今天宣布花蓮振興措施再加碼，9月1日至11月30日，每人每月都可申請1次每房新台幣1000元補助，鼓勵自由行旅客重遊花蓮及提升東部旅遊意願，另外，也提高旅遊團的補助。

交通部在花蓮召開部務會報，盼以實際行動支持花蓮在地觀光產業。交通部長李孟諺表示，交通部拋磚引玉，希望未來各部會及相關機構，皆可優先擇定花蓮舉辦各項會議活動或員工旅遊等，共同振興花蓮觀光產業。

交通部發布新聞稿，觀光署於部務會報報告「花蓮振興加碼措施」，有關「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」6月1日起至9月30日各項振興措施已陸續啟動，為鼓勵旅客重遊花蓮並再一次提升國人赴東部旅遊意願，特別規劃加碼措施，預定以「一來再來」達到振興目標。

交通部指出，自由行住宿優惠部分，將推動住宿一來再來，原1人限用1次住宿補助部分，將改採每月1人1次的優惠方案，並延長至11月底，也就是9月1日至11月30日，國人均能再次前往花蓮自由行，每月均可再申請1次每房1000元的赴花蓮住房獎勵補助。

另外，觀光署自7月1日起發行的Taiwan PASS-台鐵版方案，因2人同行1人免費廣受好評，也將持續辦理，提供國人便捷的交通方式赴花蓮旅遊。

交通部表示，團體旅遊部分，花東團遊獎助方案為提升組團機會及赴花蓮誘因，8月15日至9月30日，旅行業凡組團12人前往花蓮，採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業者可申請3團，第1團獎助金2萬元，第2團提高至2.5萬元、第3團則至3萬元。（編輯：管中維）1130815

#交通部長
#自由行
#李孟諺
#花蓮
#觀光署
#花蓮縣
延伸閱讀
震後重創花蓮觀光 店家歇業或轉型繼續苦撐花蓮新城老街環線公車開駛 振興太魯閣周邊商圈花蓮金針花季即日起至10/13 民眾搶先上山賞花Taiwan PASS台鐵版開賣2800元 2人同行1人免費也可搭捷運台灣好行
李孟諺
交通部8/15花蓮開部務會報提振觀光 盼其他部會跟進台37線從嘉義延伸台南 將提報政院審議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：