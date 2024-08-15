花蓮振興加碼 9至11月每人每月可申請1次千元補助

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部今天宣布花蓮振興措施再加碼，9月1日至11月30日，每人每月都可申請1次每房新台幣1000元補助，鼓勵自由行旅客重遊花蓮及提升東部旅遊意願，另外，也提高旅遊團的補助。

交通部在花蓮召開部務會報，盼以實際行動支持花蓮在地觀光產業。交通部長李孟諺表示，交通部拋磚引玉，希望未來各部會及相關機構，皆可優先擇定花蓮舉辦各項會議活動或員工旅遊等，共同振興花蓮觀光產業。

交通部發布新聞稿，觀光署於部務會報報告「花蓮振興加碼措施」，有關「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」6月1日起至9月30日各項振興措施已陸續啟動，為鼓勵旅客重遊花蓮並再一次提升國人赴東部旅遊意願，特別規劃加碼措施，預定以「一來再來」達到振興目標。

交通部指出，自由行住宿優惠部分，將推動住宿一來再來，原1人限用1次住宿補助部分，將改採每月1人1次的優惠方案，並延長至11月底，也就是9月1日至11月30日，國人均能再次前往花蓮自由行，每月均可再申請1次每房1000元的赴花蓮住房獎勵補助。

另外，觀光署自7月1日起發行的Taiwan PASS-台鐵版方案，因2人同行1人免費廣受好評，也將持續辦理，提供國人便捷的交通方式赴花蓮旅遊。

交通部表示，團體旅遊部分，花東團遊獎助方案為提升組團機會及赴花蓮誘因，8月15日至9月30日，旅行業凡組團12人前往花蓮，採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業者可申請3團，第1團獎助金2萬元，第2團提高至2.5萬元、第3團則至3萬元。（編輯：管中維）1130815