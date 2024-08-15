花蓮新城老街環線公車開駛 振興太魯閣周邊商圈

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）太魯閣國家公園仍在震後重建，原觀光公車302路線只行駛到遊客中心，為振興周邊商圈，今天起新增302A新城老街環線車班，駛入新城、秀林地區，提供旅遊新選擇。

花蓮縣府建設處交通科指出，0403地震後中橫公路受創嚴重，由新城火車站發車往天祥站的路線受影響，原本14個停靠站，僅提供車站到太魯閣遊客中心等7站。

為優化餘裕運能，花蓮縣府跟太魯閣客運研議，今天起試辦「302A新城老街線」，規劃新城車站－老街－三棧－新城車站環線，提供29站停靠站。

花蓮縣府建設處指出，302A新城老街線北環線上午8時10分至下午5時10分發車、南環線9時5分至下午6時5分發車，每1小時一班，一天各有9班車。

花蓮縣府建設處指出，除了提供遊客旅遊選擇，讓遊客有機會欣賞不同於太魯閣國家公園的風景，深入新城、秀林地區，也希望解決當地公共運輸不足的問題。

新城老街胡姓業者說，地震前假日老街滿滿人潮、現在不到1/10，今年暑假老街很冷清，樂見公車路線調整，讓民眾跟遊客可以輕鬆來到老街漫遊，對民生和觀光都有正面幫助。

胡姓業者說，當地商家成立「新秀地區商圈發展協會」，規劃在地觀光文化行程，希望能吸引遊客到訪。（編輯：黃世雅）1130815