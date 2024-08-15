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提升農業韌性 農試所與災防科技中心簽第2期MOU

2024/8/15 20:29（8/15 20:41 更新）
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農業部農業試驗所15日與國家災害防救科技中心舉辦論壇並簽署第2期合作備忘錄，盼再深化雙邊合作，開發氣變風險及農業防災模組，以提供試驗改良場所強化及開發調適技術，因應氣候變遷帶來的衝擊。（農試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年8月15日
農業部農業試驗所15日與國家災害防救科技中心舉辦論壇並簽署第2期合作備忘錄，盼再深化雙邊合作，開發氣變風險及農業防災模組，以提供試驗改良場所強化及開發調適技術，因應氣候變遷帶來的衝擊。（農試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年8月15日
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農業試驗所表示，因應氣候變遷，今天與災防科技中心簽署第2期合作備忘錄，深化跨域合作，包含推動開發氣變風險及農業防災模組等技術，提升農業韌性、確保糧食安全。

農業部農業試驗所發布資訊指出，今天與國家災害防救科技中心舉辦「氣候變遷下提升農業韌性及永續生產論壇」，並簽署第2期合作備忘錄，期望在深化雙邊合作，開發氣變風險及農業防災模組，以提供試驗改良場所強化及開發調適技術，因應氣候變遷所帶來的衝擊。

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農試所說明，將攜手各產業單位及試驗改良場所共同參與，依照國家氣候變遷調適架構，以區域尺度選定指標作物產業，應用氣候變遷未來情境推估情境，進行風險缺口辨識，擬定調適方案策略。

災防科技中心也指出，5月8日發表的「國家氣候變遷科學報告2024」，呈現出農業生產與糧食安全是國內面臨氣候變遷關鍵的調適議題，須跨域合作的包含氣候科學資料導入、農業風險評估技術發展、調適案例操作與政策研擬等。（編輯：陳仁華）1130815

#國家災害防救科技中心
#農試所
#災防科技中心
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