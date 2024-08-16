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低壓帶影響 中南部地區及午後各地留意大雷雨

2024/8/16 08:18（8/16 08:45 更新）
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圖為台北市信義區街頭有民眾撐傘走在大雨中。（中央社檔案照片）
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（中央社台北16日電）中央氣象署表示，今天台灣仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，易有短延時強降雨；中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，南部雨勢明顯，有局部大雨發生機率；中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨。

氣象署說明，今天台灣仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨；環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且南部雨勢明顯，有局部大雨發生的機率，而北部地區清晨至上午亦有零星降雨。

不過主要留意中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區可能有大雨或豪雨發生的機率，且局部地區到晚上仍有降雨，外出注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫普遍為攝氏29至33度，白天沒下雨時感受悶熱，外出活動還是要多補充水分。

第7號中度颱風安比，今天清晨2時中心位置在臺北東北東方約2070公里的海面上，向北朝日本東南方海面移動，對台灣天氣無影響。（編輯：陳政偉）1130816

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