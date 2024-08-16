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花蓮國旅補助加碼每月1次 李孟諺盼遊客一來再來

2024/8/16 13:47（8/16 14:41 更新）
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交通部長李孟諺（左）16日參觀公路局「幸福公路與客家主題巡展」，鼓勵各部會將部務會報移師花蓮、企業到花蓮辦員工旅遊，重要展覽也可以安排在花蓮展出。中央社記者張祈攝 113年8月16日
交通部長李孟諺（左）16日參觀公路局「幸福公路與客家主題巡展」，鼓勵各部會將部務會報移師花蓮、企業到花蓮辦員工旅遊，重要展覽也可以安排在花蓮展出。中央社記者張祈攝 113年8月16日
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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）交通部宣布花蓮振興措施加碼，9月起至11月每人每月可申請1次新台幣1000元補助。交通部長李孟諺今天指出，希望遊客可以一來再來。

交通部昨天在花蓮召開部務會報，李孟諺今天上午安排花蓮航空站、花蓮港務分公司視察、參訪公路局的公路主題展覽及關心在地觀光業者。

李孟諺接受媒體聯訪指出，0403強震後接連遇到0423餘震、颱風等，今天早上也有感受到地震，大家都有警覺，認為花蓮的觀光確實需要夠多的關心跟協助。

李孟諺說，這次特別將部務會議移到花蓮召開，希望其他部會也能跟進、並鼓勵相關企業選擇花蓮舉辦員工旅遊，或重要展覽移到花蓮，透過各樣的形式協助花蓮，讓花蓮能盡快走出觀光困境。

針對這次振興旅遊加碼，李孟諺說，振興措施公布後，曾經有把入住率提升至2成，但遇颱風鐵公路中斷，造成退房狀況，這次交通恢復後，開始有復甦的跡象，趁機加碼旅遊補助為每個月1次，希望遊客可以一來再來。

國旅團客12人以上前往花蓮，可申請3團，第一團獎助金2萬元、第2團2.5萬、第3團至3萬元；國際團客赴花蓮旅遊，4至49人團體每團獎助3萬元、50人以上團體每團獎助5萬元。

李孟諺指出，Taiwan PASS台鐵花蓮振興方案，2人同行1人免費的優惠，也會繼續延長，希望強化國人到花蓮旅遊的意願。

對於花蓮對外交通長期仰賴鐵公路，李孟諺說，這次安排航空站視察，研議未來如何增加例行性班次，此外，海運在鐵公路中斷期間發揮疏運效果，如何讓海運變成常態性、跟觀光有關的交通工具，會再繼續努力。

往年暑期花蓮訂房率逾7成5，今年接連天災重創觀光，在各項補助加碼方案，今年8月訂房仍不到2成。花蓮縣旅館公會理事長張琄菡說，這次地震對花蓮的影響遠遠超過設想。

張琄菡說，花蓮這2天的近海地震、鐵路延誤等交通不穩定隱憂，降低民眾到花蓮的意願，對於旅遊補助加碼仍樂觀看待，也感謝各單位都很積極協助，想辦法讓外界重拾花蓮旅遊信心。（編輯：謝雅竹）1130816

對於花蓮對外交通長期仰賴鐵公路，交通部長李孟諺（左2）16日至花蓮航空站視察，研議未來如何增加例行性班次。中央社記者張祈攝 113年8月16日
對於花蓮對外交通長期仰賴鐵公路，交通部長李孟諺（左2）16日至花蓮航空站視察，研議未來如何增加例行性班次。中央社記者張祈攝 113年8月16日
交通部長李孟諺（右2）16日上午到花蓮在地百年老店新味醬油參訪，實際走入店面關心銷售狀況，為業者打氣，也盼花蓮能盡快走出觀光困境。中央社記者張祈攝 113年8月16日
交通部長李孟諺（右2）16日上午到花蓮在地百年老店新味醬油參訪，實際走入店面關心銷售狀況，為業者打氣，也盼花蓮能盡快走出觀光困境。中央社記者張祈攝 113年8月16日
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花蓮振興加碼 9至11月每人每月可申請1次千元補助交通部8/15花蓮開部務會報提振觀光 盼其他部會跟進
張琄菡
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