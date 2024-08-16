新加坡旅展台灣館logo立體化吸睛 旅客詢問熱絡

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（中央社記者吳昇鴻新加坡16日專電）新加坡旅展今天登場，台灣觀光署組織規模最大代表團參展，希望瞄準新加坡旅客出境旅遊高峰期赴台觀光，展場攤位將台灣的logo立體化提升識別度，成功吸引絡繹不絕的民眾詢問。

新加坡年度最大的NATAS旅展今天在新加坡博覽中心登場，為持續深耕新加坡赴台旅遊市場，觀光署偕同地方縣市政府及旅遊業者，共有超過100個單位、145人參加秋季旅展，瞄準新加坡旅客年底出境旅遊高峰期，加強宣傳台灣旅遊行程產品。

觀光署駐新加坡辦事處代理主任陳憶婷表示，今年台灣館以全新觀光品牌TAIWAN–Waves of Wonder（台灣魅力．驚喜無限）為主軸，並以風靡全球的珍珠奶茶點綴設計，輔以「親山、親海、樂環島」為行銷重點，除了設計集章兌換禮品的活動，展期現場亦提供如染布等DIY體驗。

此外，台灣原住民的音樂及舞蹈演出吸引許多現場民眾駐足觀賞，一名65歲的新加坡民眾說，台灣人情味和美食都「夠味」，是最佳旅遊目的地的不二選擇。

駐新加坡代表童振源告訴中央社記者，新加坡民眾相當喜愛台灣，2023年全年新加坡到訪台灣的旅客總計超過46萬人次，新加坡民眾消費力高，且語言沒有障礙，兩地距離近，也喜愛台灣文化及美食。

童振源說，新加坡是台灣重要的海外觀光市場，今年1至5月赴台旅客超過18萬，歡迎新加坡旅客不只到台灣北部觀光，也可到中南部、東部地區來一趟深度旅遊，體驗台灣文化。

台南市長黃偉哲、彰化縣長王惠美、苗栗縣副縣長邱俐俐等人也出席旅展活動。黃偉哲表示，希望能迎接更多國際旅客訪台、把餅做大。談及台南與新加坡業者合作舉辦芒果品嚐會，他說，未來將繼續推出優質農特產品，對新加坡市場樂觀期待。

此外，3家國籍航空祭出優惠希望吸引旅客搭乘。星宇航空新加坡分公司客運課專員戴振邦表示，星宇航空在旅展現場不僅針對機票票價提供優惠折扣碼，更有機上聯名品牌的小物贈送新會員等。

長榮航空新加坡分公司客運課副課長顏漢嘉指出，針對此次旅展，長榮航空邀請新加坡8大銀行業者，推出信用卡及簽帳卡的機票促銷活動、最高達12%折扣，歡迎新加坡旅客到台灣旅遊。中華航空新加坡分公司業務主管高文偉則說，華航有新加坡－高雄航線，相信能給旅客到南台灣旅遊的選項。（編輯：周永捷）1130816

新加坡年度最大的NATAS旅展16日在新加坡博覽中心登場，駐新加坡代表童振源表示，新加坡是台灣重要的海外觀光市場。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年8月16日

新加坡年度最大的NATAS旅展16日在新加坡博覽中心登場，為持續深耕新加坡赴台旅遊市場，觀光署偕同地方縣市政府及旅遊業者參展，台灣喔熊現身展場攤位。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年8月16日