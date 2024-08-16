新北文仁安居社宅動土 劉世芳盼滿足年輕人需求

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市林口區「文仁安居」社會住宅今天動土，完工後將有1066戶。內政部長劉世芳表示，支持年輕人是國家希望工程重要計畫，將結合林口世大運社宅房型，滿足年輕族群需求。

國家住宅及都市更新中心興建「文仁安居」社會住宅案，今天由劉世芳、住都中心董事長花敬群、國土管理署副署長徐燕興等主持動土與上香祈福典禮。

劉世芳表示，希望工程可如期如質完工，因整體工程要等4年後完工，等待時間還是很久，將引導初出社會有住宅需求的年輕人，透過租金補貼滿足需求。

劉世芳說，「文仁安居」的房型加上現有的世大運社宅房型，將可以滿足年輕族群需求，這也是國家希望工程的重要計畫，並朝福利國家邁進。

國家住都中心表示，「文仁安居」社宅共地上14層、地下3層，將興建1066戶住宅，預計民國117年竣工。基地位於新北市林口區文化二路及仁愛一路交叉路口，鄰近林口交流道，交通便捷，步行3分鐘即可到林口運動公園，8分鐘可抵達扶輪公園及婦幼公園。

花敬群指出，世大運社宅多是3房、4房型，「文仁安居」規劃8成1房型、2成2房型，將與世大運社宅互補，成為地區小造鎮，滿足社區需求，成為社宅典範。

國民黨立法委員洪孟楷表示，基地鄰近國家檔案館、麗園國小、林口國中、林口高中及三井暢貨中心等，交通便利、生活機能完善且文教資源豐富是市區精華，希望將來盡速開發機場捷運A9站，加速招商，讓年輕人除安居也樂業，完成逐夢與圓夢。

國民黨市議員蔡淑君、民進黨市議員李宇翔、林口區長廖武輝都參與祈福典禮。（編輯：戴光育）1130816