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屏東枋山印尼水泥專用船 掌握大潮成功脫淺

2024/8/17 15:45
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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）凱米颱風襲台擱淺在屏東枋山的印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪，經航港局督促業者掌握大潮脫淺時機，順利在今天凌晨4時23分由拖船配合潮汐成功將船拖離擱淺區。

強颱「凱米」襲台共發生8起船舶擱淺案，在航港局積極處置下，均完成餘油抽除作業，人員均安。其中「伊莉安娜」輪上有20名印尼籍船員，以及包含重油在內共約245噸油品，為擱淺船舶中船員人數及載油量最多者。

「伊莉安娜」輪7月24日擱淺後，為避免殘油外洩衝擊屏東海岸生態，航港局在第一時間啟動應變機制，航港局長葉協隆前後召開23次緊急應變會議，督促船舶所有人儘速處理，並於8月3日完成殘油抽除作業，以利於東北季風來臨前移除船體。

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在進行船體安全評估後，決定採拖帶方式移除。為免影響當地生態，葉協隆親至現地視察船體拖離整備狀況，要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。

航港局海難救護科表示，經2週來動員整備，包含專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，今晨成功將「伊莉安娜」輪拖離擱淺區，並由高港勤拖船拖帶駛往高雄港檢修。後續已要求業者儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境。（編輯：孫承武）1130817

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