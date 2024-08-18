率團協助振興花蓮觀光 侯友宜：一路吃可惜只一個胃

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）0403地震重創花蓮觀光，新北市長侯友宜今天率市府官員20多人到花蓮協助振興，他說看到商家生意普遍不好，一路走一路吃，可惜自己一個胃不足容納，呼籲國內外遊客到花蓮旅遊，花蓮依然美好。

侯友宜率領新北市觀旅局、經發局、農業局、新聞局等一行20餘人參訪團今天搭火車抵達花蓮後，由花蓮縣副縣長顏新章及縣府觀光處長余明勳等多人接待，訪團首先前往市區「金三角商圈」參訪、採購，與民眾互動，場面熱鬧。

侯友宜接受媒體聯訪表示，花蓮碰上地震及颱風，導致交通不順暢，對花蓮觀光業而言是重大挑戰；上午在市區一路走來看到庶民經濟，小店生意普遍不好，伴手禮業只剩下2、3成業績，觀光旅宿業僅剩1成多，生意確實很差，希望更多國人及國際觀光客到花蓮消費。

侯友宜說，今天帶新北市府參訪團來花蓮，大家都想幫花蓮行銷，花蓮有好山好水，還有很多美食，小吃好吃、店面食品精緻優質，而且花蓮人都熱情接待，一路走一路吃，可惜自己一個胃不足以容納，希望全台民眾、國外人士來花蓮吃飽喝足，多買些伴手禮。

侯友宜指出，今天農漁業各首長都來到花蓮，將展開產銷合作，兩縣市互相合作，新北市有400多萬人口，大家一起捧場，努力拚經濟，一起振興花蓮經濟與觀光。

新北市府今、明2天交流行程，除參訪市區金三角商圈、日式建築「花蓮將軍府1936」，下午出海賞鯨、七星潭疊石、晚上逛東大門夜市，明天花蓮聖天宮（帝君廟）參拜，並與縣府交流座談。

對於新北市府團隊的伸援，花蓮伴手禮業者劉瑞祺說，既感動又感慨，感慨的是地震發生已過4個多月，他認為政府官員對花蓮震後經濟復甦還可更加努力，業者都擔心經濟海嘯正要開始，政府官員應起帶頭作用，帶著單位人員來旅遊並促進消費，大吃大喝大買，告訴大家花蓮依然美好。（編輯：陳仁華）1130818

0403地震重創花蓮觀光業，新北市長侯友宜（前左）18日率市府官員20多人參訪團進行城市交流，化身花蓮觀光推廣大使，以實際行動支持花蓮，也受到在地民眾熱情歡迎。中央社記者李先鳳攝 113年8月18日