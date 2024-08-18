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新新聞報導760萬誤植為7600萬元 向賴總統道歉

2024/8/18 23:42
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（中央社記者洪素津台北18日電）「新新聞」指出，昨天刊登「賴清德砸7600萬獨厚鏡電視，遠超『三民自』 柯文哲的錢給了誰？」文中應為新台幣760萬元被誤植為7600萬元，對此向總統賴清德及精鏡傳媒致歉。

「新新聞」昨天發表聲明表示，昨天刊登的「盤點競選支出！賴清德砸7600萬獨厚鏡電視，遠超『三民自』 柯文哲的錢給了誰？」一文，關於鏡電視與精鏡傳媒文宣支出部分，記者在計算過程中將760萬元誤植為7600萬元，造成全文嚴重誤導。

針對誤植，「新新聞」指出，對精鏡傳媒及對賴總統表達歉意。

鏡電視昨天表示，「新新聞」報導賴總統競選總部支付公司7600萬元費用一事，內容諸多不實，針對此報導發出3點聲明。首先，公司接受賴總統競選總部委刊廣告費用遠低於報導所稱，甚至不及1/10。

其次，鏡電視與精鏡傳媒公司為不同的法人，負責人也不相同，但報導內容多次誤稱為鏡傳媒公司，混淆負責人名稱，與事實不符。

最後，鏡電視相關營運皆依法規及國家通訊傳播委員會（NCC）行政處分附款辦理，譴責此報導內容諸多不實且並未查證，已違反媒體採訪應盡義務。（編輯：戴光育）1130818

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