颱風雲雀生成朝韓國移動 南部20日前防豪雨

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天凌晨發布輕颱雲雀生成訊息，將朝韓國移動、對台無直接影響；台灣受西南風影響，今天至明天清晨南部地區要留意豪雨，明天白天中南部仍有大雨發生的機會；其他地區防午後雷陣雨。

中央氣象署發布颱風生成訊息，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第9號雲雀（國際命名：JONGDARI），預測朝東海移動，對台灣無直接影響。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，第9號颱風雲雀在台灣東方海面上生成，目前低層旋轉雲系部分露出，強對流偏在西南側，表示垂直風切稍強，不利颱風發展。

鄭明典提醒，台灣西南部有點強降雨訊號。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，原本在琉球一帶的熱帶性低氣壓在昨天深夜對流發展旺盛，因此日本氣象廳將它直接升級為輕颱雲雀，目前距離台北約430公里，未來往北朝東海、韓國方向移動，對台灣沒有直接影響。

陳姵安提到，台灣主要還是受到大低壓帶影響及西南風增強影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨；不過原本預期降雨較顯著的範圍原本僅南部地區，然而隨著雲雀向北移動，可能會拉抬西南風影響區域，明天白天降雨範圍可能擴大至雲林一帶。

陳姵安提醒，今天中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部可能有短延時豪雨發生，午後中部以北、東北部留意雷陣雨，並有局部大雨發生；明天白天中南部仍有大雨發生的機會，中部以北仍以午後雷陣雨為主、並有局部大雨發生。

陳姵安提醒，今天至23日逢年度天文大潮，新北至嘉義沿海潮位偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水。（編輯：陳政偉）1130819