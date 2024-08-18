吳德榮：20日前防劇烈天氣 21日起盛夏再臨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）氣象專家吳德榮今天表示，中南部清晨起就有局部陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大；明天、20日西南季風通過，慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨；21至24日盛夏再臨，降雨機率逐日降低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣在「大低壓環流」（季風環流，Monsoon Gyre）的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定；清晨起中南部有局部陣雨或雷雨，午後強對流發展、降雨範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、20日大低壓環流已解消，但西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生機率，應續防劇烈天氣。

吳德榮說，21至24日太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨，需防曬、防中暑；近山區午後局部短暫陣雨的發生機率逐日降低。

中央氣象署今天提醒，明天至23日適逢年度大潮，新北至嘉義地區在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

氣象署指出，目前大低壓帶從南海延伸到日本附近，不過未來一週太平洋高壓逐漸增強、西伸，使低壓帶逐漸往西退，台灣位於低壓帶邊緣；預估20日之前水氣偏多，環境不穩定，仍有熱帶系統發展的機會，氣象署將持續密切觀察。（編輯：張雅淨）11300818