中南部及午後各地防大雷雨 南部晚起留意短延時豪雨

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（中央社台北18日電）氣象署表示，低壓帶影響，今天中南部地區及午後各地留意大雷雨；晚起西南風增強，南部地區須留意有短延時豪雨發生機率，外出注意天氣變化並攜帶雨具備用。

中央氣象署表示，今天台灣仍處於大低壓帶中，環境風場為西南風，水氣偏多，天氣不穩定，清晨至上午北部地區亦有零星短暫陣雨，中南部地區及澎金馬整天不定時有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率。

氣象署表示，午後各地有局部短暫雷陣雨，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生機率；晚起西南風增強，水氣增加，南部地區可能有短延時豪雨發生。

氣溫方面，西半部高溫普遍為攝氏29至32度，東半部高溫32、33度，白天沒下雨時感受悶熱，外出活動仍要多補充水分。

氣象署提醒，近期地震頻繁且易有降雨，山區須留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

另外，西南風影響，蘭嶼、綠島及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，今晚起桃園至苗栗沿海空曠地區亦有較強陣風，應注意。（編輯：張雅淨）11300818