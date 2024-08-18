未來一週先濕後穩定 20日前南部防豪雨

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署表示，受低壓帶及西南風影響，未來一週雨勢最明顯的時間是從今晚起至20日清晨，南部留意局部豪雨；23日前新北至嘉義沿海逢年度大潮，慎防積淹水；20、21日台東防焚風。

交通部中央氣象署預報員劉宇其告訴中央社記者，今晚起至20日清晨，受到大低壓帶及西南風影響，中南部、離島易有短暫陣雨或雷雨，留意局部大雨發生，其中南部地區可能會有短延時豪雨；清晨北部地區有零星短暫陣雨，其他時間為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

劉宇其指出，20日白天起降雨逐步趨緩，中南部仍然有局部較大雨勢，北部、東北部則要留意明顯的午後雷陣雨，並可能有大雨發生。

劉宇其提醒，明天至23日適逢年度大潮，新北至嘉義地區在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

劉宇其說明，目前資料顯示，雖然南部地區易有短延時豪雨，但應該不會有長時間降雨的情況，達到豪雨以上等級降雨的機會相對不高，預估不會有啟動大規模豪雨作業的需求。

劉宇其說，21日至25日台灣受到高壓影響，各地天氣轉為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；21日、22日水氣略多，清晨上午南部地區有零星陣雨。

溫度方面，劉宇其表示，各地高溫普遍為攝氏34、35度，20日、21日西南風影響下，台東可能有焚風發生，易有局部36度以上高溫；21日起至25日各地悶熱，局部地區可能會有36度以上高溫。

劉宇其提到，目前預估高壓持續的時間不會太久，可能26日之後大低壓帶又會逐漸影響台灣，但後期預測仍有不確定性，需要再觀察。

此外，劉宇其指出，目前在琉球南方海面有今年第10號熱帶性低氣壓，未來將會逐漸向北移動，但由於環境不佳，預估過1、2天就會減弱消散，沒有發展空間，對台無直接影響；未來一週暫時沒有其他熱帶系統發展的訊號，但26日之後大環境適合熱帶擾動生成、發展，氣象署會持續觀察。（編輯：管中維）1130818