花蓮鐵馬輕旅行 「奇萊玩一夏」倒數2梯次

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮市公所主辦的自行車輕旅行「奇萊玩一夏」，自6月22日開騎至9月1日止，共有12梯次，活動進入倒數，市長魏嘉彥今天與民眾一起體驗「迎海風鐵馬遊」樂趣，也看見花蓮之美。

今天有近30名民眾參加，9成是外地遊客，有來自雙北、宜蘭、高雄等地，魏嘉彥與代表會主席李振瑋也踏上鐵馬，與民眾在盛夏的太平洋旁揮灑汗水同樂。

花蓮市公所透過新聞稿表示，此活動規劃3條路線，其中「親近太平洋」路線是最平易近人，全程約35公里，橫跨花蓮市、吉安鄉、新城鄉，沿途飽覽美麗的海景，也可體驗別具特色的人文景觀。從花蓮火車站出發後，途經太平洋公園、貨櫃星巴克、到阿美小米文化館，再一路往北到七星潭，領騎者仔細解說各景點的歷史典故，看見不一樣的山海風光。

來自台北的謝姓民眾，今年帶著11歲女兒一起參加，謝姓民眾說，這是非常棒的活動，行程規劃得很好，只要人來就好，其他不用擔心都安排好，這也是她們第3年參加，明年一定會再報名。

另一名連續參加4年的王小姐說，在花蓮騎車非常舒服，每年都會報名騎乘2個梯次，昨天騎「探索達基力」路線，今天騎「親近太平洋」路線，可以欣賞到山與海的不同景色，且補給站跟餐點都很豐富，感受到市公所團隊非常用心。

活動中，魏嘉彥、李振瑋輪番抽出酒店住宿券、以及花蓮伴手禮盒等獎品。魏嘉彥希望參加的每一個人都能帶回滿滿的回憶，也歡迎大家明年再報名參加，以鐵馬體會花蓮之美。

花蓮市公所表示，奇萊玩一夏今年還有最後兩梯次，8月31日是59公里的「來趣森呼吸」、以及9月1日全長63公里的「探索達基力」路線，歡迎民眾報名參加，一起挺花蓮，活動詳情可至花蓮市公所官網或花蓮市文化觀光資訊網查詢。（編輯：謝雅竹）1130818

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