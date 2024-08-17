動漫未來2024展 7藝術家秀特色時尚

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（中央社記者王寶兒台北17日電）誠品畫廊自2021年起每年推出「動漫未來」主題展，走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年「動漫未來2024」展邀7名藝術家，展現在ACGIT影響下別具特色的時尚風格。

誠品畫廊在2007年首次舉辦日本動漫藝術家松浦浩之（Hiroyuki MATSUURA）個展後，長期關注動漫美學。電影「鬼滅之刃：無限列車篇」在2020年末創下驚人票房，在COVID-19疫情肆虐時，讓誠品畫廊看見不受現實所困的二次元世界潛力，定期以「動漫未來」主題展探索動漫美學更多可能。

誠品畫廊透過新聞稿表示，今年「動漫未來」參展藝術家的創作皆受到動畫、漫畫、遊戲、插畫、玩具（Animation、Comic、Game、Illustration、Toy，簡稱ACGIT）的影響，展現新世代的潮文化與私觀點，充滿時尚感又能彰顯出濃厚的個性，廣受年輕人喜愛。

「動漫未來2024」展今天開幕，今年共邀集劉正堃、牛木匡憲、林雅儀、陳普、李冠王真、吳易陵、河麗等7名台灣、日本、香港的藝術家參展。多重媒材為一大特色，如河麗參展作品便以國畫顏料、絹布，結合蕾絲、牛仔布、珠子等裝飾媒材，華麗而獨樹一幟。

曾以「螢光綠色城市」獲得荷蘭:output國際大賞，藝術家陳普此次則展出「黑青」系列作，再展綠色螢光原子筆所勾勒的小獸圖像。陳普多以繪畫出發，並在建立平面圖像後，將其轉化為雕塑、公共藝術、動畫等，如曾為2023台灣國際蘭展打造裝置藝術，展現創作多元可能。

人稱「Abei」的劉正堃則曾在服裝品牌、網路設計公司工作，此次展出「亂入」和Re.系列，前者在帶有記憶點的宣傳單、包裝材等印刷物表層，以刺繡縫製圖樣；後者是以二手T-shirt為媒材，將衣物上帶有記憶點或有趣的圖文設計重新組合，將大眾消費物品變成獨一無二的藝術展現。

「動漫未來2024」主題展今天起於誠品畫廊展出至9月21日。（編輯：龍柏安）1130817

「動漫未來2024 ANIMAMIX 2024」17日起在台北誠品畫廊盛大開展，邀請7名台灣、日本、香港的藝術家參展，他們的創作受到ACGIT（Animation、Comic、Game、Illustration、Toy）影響，呈現出新世代潮文化與私觀點，首日便吸引不少民眾前往參觀。中央社記者翁睿坤攝 113年8月17日

「動漫未來2024」主題展17日在台北誠品畫廊登場，吸引不少民眾前往參觀。中央社記者翁睿坤攝 113年8月17日

「動漫未來2024」主題展17日在台北誠品畫廊登場，民眾帶著小朋友前往參觀，並拍照留念。中央社記者翁睿坤攝 113年8月17日

「動漫未來2024」17日在台北誠品畫廊登場，此次邀集7名藝術家參展，作品展現新世代的潮文化與私觀點，充滿時尚感又能彰顯出濃厚的個性，廣受年輕人喜愛。中央社記者翁睿坤攝 113年8月17日