中南部及離島陰雨 北部及東半部防午後大雷雨

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（中央社台北19日電）氣象署表示，低壓帶及西南風增強影響，今天中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，尤其南部地區可能有局部短延時豪雨；午後北部及東半部地區易有雷陣雨。

中央氣象署表示，今天台灣仍處於大低壓帶中，且西南風加強帶來充沛水氣，中南部地區及離島整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率；其他地區上半天大致多雲，僅北部地區有零星短暫陣雨。

氣象署指出，中午過後北部及東半部地區易有雷陣雨，並有局部大雨發生機率。由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，須留意天氣變化，外出並攜帶雨具。

氣溫方面，中南部天氣陰雨，高溫約攝氏29至31度，其他地區約32至33度。

氣象署提醒，近期地震頻繁且易有降雨，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

氣象署表示，西南風增強影響，桃園至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風，沿海風浪也將增大。

另外，這週為新北至嘉義沿海的年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象，應注意。（編輯：張雅淨）1130819