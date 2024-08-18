恆春豎孤棚雨中搶孤 全台13支隊伍競速搶攻順風旗

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）今天中元節，屏東恆春鎮豎孤棚搶孤活動晚間在東門廣場登場，即使現場下起雨，全台13支隊伍分別合力以疊羅漢方式，競速搶攻孤棚頂上順風旗，加油聲四起相當熱鬧。

去年屏東恆春鎮搶孤活動遇颱風攪局停辦，參賽選手不斷發出躍躍欲試聲音，改由鎮內福德宮接辦祈福友誼賽，在白天登場，今年如期在中元節晚間舉行，吸引全台各地13支隊伍參賽，爭取總獎金新台幣近百萬元。

刺激的搶孤活動在晚間8時40分登場，活動鞭炮聲響，現場就下起雨，增加登頂難度，13支隊伍靠的不僅是團隊作戰，也拚耐力與速度，手腳並用，隊員以疊羅漢方式將攻旗手往孤棚頂送，一面爬一面用布條，刮除塗在孤棚柱上的牛油，隊員奮力藉隊友肩膀往上爬，搶攻順風旗，哪支隊伍速度最快，就是贏家。

在豎孤棚活動中，除了搶孤競技部分，主辦單位恆春鎮公所設置舞台區也相當熱鬧，邀請藝人玖壹壹、蘇宥蓉現場表演，炒熱氣氛，同時準備了孤品，撒下舞台，讓民眾帶回家吃平安。（編輯：陳仁華）1130818