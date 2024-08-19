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「買魚去」中秋燒烤禮盒上市 牡蠣減產價漲1成

2024/8/19 12:16（8/19 12:41 更新）
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農業部次長黃昭欽（右4）19日宣布，即日起在「買魚去」平台推出燒烤禮盒，前1000名消費者加贈虱目魚丸，並重申風災造成牡蠣約減產2成，但供應無虞。中央社記者楊淑閔攝 113年8月19日
農業部次長黃昭欽（右4）19日宣布，即日起在「買魚去」平台推出燒烤禮盒，前1000名消費者加贈虱目魚丸，並重申風災造成牡蠣約減產2成，但供應無虞。中央社記者楊淑閔攝 113年8月19日
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農業部次長黃昭欽今天宣布，因應中秋燒烤需求，「買魚去」網購平台推出禮盒特價新台幣999元，前1000名消費者加贈虱目魚丸；並重申風災牡蠣約減產2成，但供應無虞，價格略漲1成。

9月17日就是中秋節，消費者多年來已經習慣聚會燒烤享用美食渡過。農業部漁業署今天舉辦「漁你相遇好運龍總來」記者會，黃昭欽宣布，即日起在「買魚去」平台推出燒烤禮盒，原價1200元，特價83折只要999元，而且免運費，前1000名消費者加贈虱目魚丸1包。

由於颱風凱米對中南部農業縣市造成損害，牡蠣是農損主要項目之一，也是中秋燒烤指標水產。黃昭欽說，還有台南、澎湖等產地的產量可調度供應，中秋節不會沒有牡蠣可烤，可放心。

漁業署代理署長王正芳說，產量約減少2成，價格略漲1成。

漁業署補充，特惠禮盒推出期限到9月24日止。「買魚去」平台標註8月21日開始出貨，禮盒內容包含澎湖小管一夜干、魷魚、秋刀魚、鬼頭刀魚丸、手工碳烤吉古拉、虱目魚香腸、白腹鯖魚片7種產品。（編輯：陳政偉）1130819

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