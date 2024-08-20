長者為高風險群 遠通電收攜手弘道辦道安種子營

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（中央社記者余曉涵台北20日電）根據統計，高齡者是交通死傷事故的高風險群，為了將道安觀念落實到長輩心中，遠通電收攜手弘道基金會舉辦道安種子培力營，要提升長輩們的道安觀念。

遠通電收今天發布新聞稿表示，根據道安資訊網統計，全台65歲以上長者，交通事故死傷人數逐年攀升，統計去年為7萬3031人，較12年前成長超過3成，其中高齡駕駛死亡人數更占交通事故死亡人數的25%，等於每4個交通事故死者中就有1人是高齡駕駛。

遠通電收今年攜手弘道老人福利基金會合作，規劃從南到北一路串聯的道安宣導活動，遠通電收說，首先於彰化縣與屏東縣舉辦「道安種子培力營」，向長輩傳遞停讓規定、高齡駕駛人換照，以及行人防禦觀念。

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弘道老人福利基金會表示，以往「台上講 台下聽」的道安講座宣導效果有限，而「道安種子培力營」安排長輩與講師互動，及同儕間的學習交流能提升學習意願，活動中也讓長輩們「預習」換照測驗，在了解自身認知能力的同時，也記得「75歲以上長者，應每3年換照一次」的法規。

遠通電收說，許多長輩朋友的成長過程中，「交通安全教育」不如現在受到重視，尤其面對車輛倍數增加導致安全威脅上升，以及交通法規的持續演進，需要盡快更新道安知識與用路觀念保護自己與他人。（編輯：陳政偉）1130820