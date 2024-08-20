原民小米活化178品系 滿足坐月子、釀酒等需求

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）種苗場今天宣布與慈心基金會合作4年，獲部落64人提供，繁殖更新178個小米品系，含坐月子、釀酒專用等多樣需求；今年有57品系要回部落種植。花蓮青農感性說，要讓祖靈開心。

農業部種苗改良繁殖場召開「攜手民間推動原鄉保種有成！部落小米風華再現」記者會。

種苗場場長張定霖表示，因與慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容的一場會面與談話，加上也是原民阿美族的副研究員羅英妃在場，達成了共識，攜手從原鄉部落靈魂的小米、芋頭、野菜、豆類中，嘗試從小米保種做起，累計獲得64人提供，成功繁殖了178個品系，期間很不容易，因為有的種子在實驗室不發芽。

羅英妃回憶說，其實部落長者都有交代，小米要年年種，但是很多人懸掛起來，沒有年年種，提供種苗場時，實驗室裡育苗時發芽率低，有的只長出2株。種苗場副研究員林上湖說，因為在實驗室發芽率20%以下，戶外將只剩下12.8%，很難繁殖更新成小米經濟種原。

羅英妃說，4年來獲得台東、花蓮、宜蘭、屏東、嘉義等5縣的19鄉鎮，累計64人提供種子，種原數收集216個，經實驗室依據國際種子檢查協會的標準確認品質、發芽率，流失率17.6%，共繁殖更新了178品系。

她指出，小米品系多樣化，不只作為部落糧食，還有像貓爪的品系好消化，部落往往作為給老人家、產後坐月子食用，另有釀酒專用，糯性可做甜甜圈用。

張定霖說，繁殖成功有80%回部落栽種、20%保存在種苗場種原庫，部落可在災害年提領回擴大種植。

花蓮阿美族青農柯春伎感性地說，花蓮小米產量只剩夠做豐年祭頂在頭上的道具，讓她心想祖靈們若只能在祭典活動吃到進口小米做的小米酒、小米等，應該會不開心，要讓祖靈開心，所以她拿出23串阿嬤留下的種子參與，3年來花蓮已保種7個品系。

羅英妃說，全台小米只栽種91公頃。蘇慕容說，收集小米種子讓他想到雲豹，而物種保留不嫌晚，開發受歡迎的食品，有人吃就會有人種。張定霖說，農業部將開發機械點播、採收後去殼的機械，不過要先重劃土地，面積夠大才能機械化擴大種植。（編輯：李亨山）1130820

花蓮阿美族青農柯春伎表示，祖靈若只能在祭典活動吃到進口小米做的小米酒、小米等，應該會不開心，為了讓祖靈開心，她參與保種計畫，3年來已保種7個品系。中央社記者楊淑閔攝 113年8月20日