彩葉芋2新品種 粉嫩透亮全球罕見擬銷歐、日

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）觀葉植物已有固定客群；種苗改良繁殖場今天發表彩葉芋新品種「種苗3號」、「種苗4號」，有全球罕見的粉嫩透亮特質受年輕人喜好，台一農業科技將技轉並嘗試外銷歐、日。

農業部種苗改良繁殖場召開「彩葉芋新品種『種苗3號』與『種苗4號』」發布記者會，場長張定霖表示，種苗場費時20年投入彩葉芋的品種育成，繼民國110年發表「種苗1號」、「種苗2號」，迄今每年仍銷出5000株，每株零售價新台幣250元，今天再推出2款新品種。

張定霖指出，每個人栽植後都會有各自的風韻。育成「種苗3號」、「種苗4號」的助理研究員劉名旂說，他承接了前輩相關研發資料，從109年起接續育種工作，今天發表的新品種具備粉嫩透亮的特質，全球彩葉芋也只有其他2款品種有此特質。

劉名旂表示，隨著葉面成熟，「種苗3號-璀璨紅晶」上的紫紅色半透明塊斑，會逐漸向橄欖綠的波浪葉緣蔓延，呈現亮紅晶透質感；「種苗4號-櫻之雪」則為淡粉色，光照若較少，會因光合作用較弱而變得雪白透亮。

劉名旂也說，目前申請品種權，台一農業科技繼之前技轉前2款品種之後，將於品種權取得後技轉這次2款新品種生產上市。

他也傳授彩葉芋的栽植管理方式，建議選擇高度較高的盆器，種植深度為2.5到4公分，適合半日照需適度遮陰環境，室內擺飾應置窗邊，戶外應光線明亮而不受直射，室溫為攝氏21到32度，低於18度會進入休眠，甚至發生寒害，高於32度則會影響生長、夜色表現。

台一農業科技有限公司總經理張佳宏說，內銷仍會以每盆250元左右的價格銷售，耕耘國內市場有植栽插花的生活文化，也會嘗試外銷種球、組培苗到歐、日。

劉名旂補充，彩葉芋全球主要產地是美國、泰國，國內多仰賴進口，每年進口約20到30箱，每箱約200球，進貨量在1萬球以內，103年到112年間總計3萬4958盆，平均價格為每盆52.21元，新品上市可減少依賴進口。（編輯：李亨山）1130813

農業部種苗改良繁殖場育成彩葉芋新品種「種苗3號－璀璨紅晶」，13日下午舉行發布記者會表示，璀璨紅晶葉色輕薄透亮，隨葉片成熟，紫紅色半透明的塊斑會逐漸向橄欖綠色葉緣蔓延。中央社記者翁睿坤攝 113年8月13日

農業部種苗改良繁殖場13日下午在農業部舉辦彩葉芋新品種發布記者會，種苗改良繁殖場場長張定霖（左3）、助理研究員劉名旂（左2）等人一同拿手舉牌合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年8月13日

農業部種苗改良繁殖場13日下午舉辦彩葉芋新品種「種苗3號－璀璨紅晶」、「種苗4號－櫻之雪」發布記者會，種苗場助理研究員劉名旂（圖）說明新品種特色。中央社記者翁睿坤攝 113年8月13日

農業部種苗改良繁殖場13日下午舉辦彩葉芋新品種「種苗3號－璀璨紅晶」、「種苗4號－櫻之雪」發布記者會，種苗場長張定霖（左3）、助理研究員劉名旂（左2）等人一同合影留念。中央社實習記者林意芸攝 113年8月13日

農業部種苗改良繁殖場13日下午舉辦彩葉芋新品種發布記者會，其中「種苗4號－櫻之雪」具有白色及淺粉色的半透明葉面，在黃綠色的波浪葉緣鑲邊襯托下，宛如櫻花飄落雪白地面。中央社實習記者林意芸攝 113年8月13日