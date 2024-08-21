體內放療翻轉中晚期肝癌 爭取手術延命機會

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）今年52歲張姓男子3年前被診斷肝癌中晚期，15公分大腫瘤無法手術，恐怕只剩半年壽命，幸好符合體內放射治療條件，接受1次治療後，不到半年肝臟內腫瘤全萎縮，恢復正常生活。

像張姓男子的個案，在台灣並不少見，肝臟是沉默的器官，癌症初期不會有明顯症狀。三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲今天在記者會上表示，台灣半數肝癌患者發現已晚期無法手術，每年約1.2萬人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中肝癌是台灣癌症10大死因第2位，僅次於肺癌。

張姓男子在3年前被診斷出肝癌，不到半年時間腫瘤快速惡化為晚期，完全無法單靠手術切除，轉介至放射科以玻璃釔90體內放射微球治療，術後追蹤至今超過2年半，最近影像追蹤發現右側肝臟萎縮合併左側正常肝臟代償性增大，腫瘤幾乎完全消失，患者恢復正常生活。

張維洲說，無法手術的中晚期肝癌患者，除了繼續採取傳統化療，約2至3成可透過「降期」，爭取未來手術或換肝機會，體內放射治療是翻轉中晚期肝癌的方法之一，玻璃釔90微球治療是將高放射性的微球注入肝動脈，微球集中在腫瘤微細血管中，近距離給予腫瘤高輻射劑量。

對肝癌中晚期無法手術患者而言，除了玻璃釔90微球治療，還有將化療藥物以碘油攜載注入肝動脈，再用明膠海綿堵住血管的傳統化療栓塞，效果相對短暫且副作用大；載藥微球栓塞也是選項之一，讓微球承載化療藥物深入細小血管，副作用較輕，但缺點是面對大顆腫瘤需頻繁治療。

張維洲表示，玻璃釔90微球治療最早是台北榮總引進台灣，台大醫院、高雄榮總及三總等醫院陸續都有相關技術，以三總為例，已執行6至7年，患者通常是接受傳統治療效果較差轉介評估，打1至2次玻璃釔90微球治療即可完成療程，目前無健保給付，屬於自費項目。

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玻璃釔90微球治療適用於大顆侵犯門靜脈惡性腫瘤，根據三總經驗，有20%患者治療後成功進行手術或換肝。張維洲提醒，並非所有患者都適用，若通往肺部、腸胃道的微血管超過一定比例就不建議使用，避免肺部纖維化等問題，腫瘤在肝臟體積太大也不適合。

玻璃釔90微球治療副作用以腹痛或發燒為主，皆為會隨著時間緩解的短期症狀，張維洲說，比起副作用，更擔心的是併發症，如肝衰竭或細菌感染引起敗血症，但隨著台灣醫療單位技術與經驗純熟，只要謹慎評估劑量、留心感染等，如今併發症風險已經大幅降低。（編輯：管中維）1130821