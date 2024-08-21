接連天災後讓老松樹放長假 花蓮松園別館9月起休園

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮市松園別館為日治時期花蓮港陸軍兵事部，佇立逾80年，2004年修復開放後成為重要歷史人文空間，因0403強震、颱風侵襲，館內老松樹受損嚴重，預計9月起暫時休園。

松園別館1942年啟用，保留日治時期2層樓主建築、武道館及2棟建築、防空壕及松林園，位於美崙山，過去可環視花蓮海港、花蓮港南機場（現知卡宣花園一帶），有著絕佳視野。

戰後日本人撤離台灣，松園別館歷經政府單位接手管理，2002年由花蓮縣文化局公告登錄為歷史建築，著手修建，2004年修復落成，2006年起委由祥瀧股份有限公司經營至今，舉辦太平洋國際詩歌節等多項藝文展覽。

根據花蓮縣府觀光處統計，松園別館每年約有15至23萬人次到訪，入園全票新台幣60元、優待票50元。

松園別館負責人羅曼玲今天接受中央社記者採訪指出，園區老松樹多年來受天災影響受損，過去樹醫生也多次建議讓園區休息，前陣子颱風凱米造成1棵列管老樹攔腰折斷、5棵20多年老樹倒塌。

羅曼玲說，考量園區受損狀況，與退輔會達成共識，暑假過後暫時休園，整理園區環境、讓松樹休生養息。

羅曼玲說，建物受損狀況不嚴重，主要還是考量園區生態，原本打算低調休園，僅口頭告知到訪遊客未來休園規劃，沒想到意外引起關注。

羅曼玲說，就像太魯閣國家公園需要休養生息，松園別館開放20多年也需要放個長假，等到生態恢復良好狀態，再以最好樣貌與民眾相見，希望民眾不要忘記松園別館，未來開放時間，待退輔會做後續規劃。（編輯：陳仁華）1130821