嘉義基督教醫院成功器捐移植 助2人生命再延續

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市22日電）嘉義基督教醫院器官移植醫療團隊，8月初在一天內分別為2名病人進行肝、腎移植手術，醫院表示，2名病人感恩器捐者的大愛，讓寶貴生命得以延續下去，如今病人已康復出院。

嘉義基督教醫院今天發布新聞稿指出，今年64歲的受贈者洗腎33年，等待換腎24年，一直擔心排隊名單被遺漏，每次回診都請醫師幫忙確認。當接到嘉基器官捐贈小組電話通知時，這名受贈者一時難以置信，帶著顫抖著聲音與家人商量後，即趕往醫院接受腎臟移植手術的安排。

56歲受贈者為B肝帶原者，後來惡化為肝硬化、肝癌，去年接受治療手術後肝功能一直未能恢復，近親捐肝經檢查後發現不適合，只能排隊等待。期間藉由調整生活習慣及改善飲食，慢慢提升肝功能，所幸等到大愛捐肝，得知有適合的肝臟可移植，曾一度想讓出機會給更需要的人，經其丈夫鼓勵，並珍惜得來不易的機會。

捐贈者家屬說，事出突然，受到傳統觀念影響，要為過世親人做出器官捐贈的決定很困難，還好在整理遺物時發現一張手寫字條中有提到希望能捐出有用的器官，也算是為過世親人了此心願。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉基副院長、器官移植管理委員會主任委員楊正三表示，2名受贈者有共同點就是生活非常自律，不僅是生活習慣、飲食、運動各方面都保持得很好，所以接受移植手術後恢復會更快更好。

泌尿外科醫師洪啟峰指出，接受器官移植後病人需嚴加控管飲食，因病人可能免疫系統降低，易受到感染，所以要非常注意飲食衛生安全，食物皆要煮熟，避免生食、生水、生魚片、生蛋，水果一定要削皮，禁食未經殺菌的牛奶和奶類製品與蔬菜汁和蜂蜜等。（編輯：李錫璋）1130822