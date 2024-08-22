一次性自體軟骨修復術助再生 患者重拾運動人生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）對於因受傷或老化致膝關節軟骨受損，台中榮總骨科部運動醫學科主任陳超平今天表示，進行「一次性手術自體軟骨修復技術」幫助軟骨缺損部分再生，讓患者重拾運動人生。

台中榮民總醫院今天召開記者會，陳超平在會中說明「一次性手術自體軟骨修復技術」的作用及示範，2名接受手術而復原的患者也現身說法，在手術後可以再度恢復原來從事的運動。

陳超平舉例指出，熱愛自行車運動的52歲黃先生10年前檢查確認右膝軟骨損傷而擔憂無法再從事運動；才30多歲的前排球國手陳小姐3年前在教練職上教學不慎而傷膝，就醫發現雙膝軟骨幾乎磨光，擔心得離開最愛的球場；75歲的羅阿公退休後想從事農務，無奈膝蓋受損致雙腳不平衡影響脊椎，一動就全身不舒服，常常要臥床休息很痛苦。

3名患者先後接受「一次性手術自體軟骨修復技術」治療後，陳超平說，黃先生騎自行車里程數累計逾10萬公里；陳小姐不僅繼續勝任教練職，更能重回球場當選手；而羅阿公現在能種菜也能跟老婆去運動，退休生活多采多姿。

陳超平表示，「一次性手術自體軟骨修復技術」在2021年取得衛福部（TFDA）認證，台中榮總運動醫學團隊2023年通過SNQ國家品質標章認證，截至7月底，中榮已完成逾100例手術，年齡跨度從11歲至73歲，膝蓋損傷患者只需1次手術，術後1年，發現軟骨缺損部分完全再生達97%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳超平指出，這項手術是利用患者自身的健康軟骨，手術時，醫生從患者膝蓋非負重部位取出約2到5公克的健康軟骨，經切碎及酵素特殊處理分解可釋放大量軟骨細胞，再將其裝填到受損處，促使再生類玻璃軟骨，耐用度高。

陳超平解釋，90%的「一次性手術自體軟骨修復技術」手術可透過關節鏡操作，傷口僅2公分。這項技術不僅適用於膝蓋，還可應用於肩膀、手肘、足踝等部位的軟骨損傷，但非所有患者都適合，必須透過專業醫師臨床檢查判斷，此外，術後必須配合6個月至1年以上的復健才能達到最佳效果。（編輯：陳清芳）1130822