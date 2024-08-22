吸引穆斯林遊台灣 「馬來西亞蔡依林」代言宣傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）馬來西亞有7成以上人口是穆斯林，交通部觀光署今天邀請當地知名藝人娜比拉．拉扎利（Nabila Razali）擔任代言人，盼藉其在馬來西亞的人氣，吸引更多穆斯林遊台灣。

觀光署今天上午舉行「2024-2025穆斯林友善旅遊宣傳影片發布」記者會，邀請在馬來西亞擁有高人氣，有「馬林西亞蔡依林」之稱的女星娜比拉擔任台灣觀光代言人並出席記者會。

觀光署副署長周廷彰說，1到5月馬來西亞來台旅客有20萬人次，比去年同期成長20%，馬來西亞約有7成以上人口是穆斯林，是台灣在東南亞推廣穆斯林旅遊的重要市場，台灣也持續精進穆斯林友善環境，已有400多家餐廳、旅館獲得穆斯林友善認證。

談到穆斯林友善環境，周廷彰表示，根據萬事達卡與新月評等（Crescent Rat ing）發表的2024年全球穆斯林旅遊指數（GMTI），台灣在非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC de stinations）中榮獲第3名，400家餐廳旅宿業獲得穆斯林認證。

周廷彰說，2018年起，觀光署就推出Salam Taiwan也就是「台灣歡迎您」的旅遊目的地形象，最新的宣傳影片，以「Jom Taiwan!」（來台灣）為口號，由號稱「馬來西亞蔡依林」的娜比拉擔任代言人，希望號召更多馬來西亞穆斯林來台灣旅遊。

娜比拉在記者會上說，台灣很多地方都是適合放鬆或全家出遊的選擇，會讓她想要再來旅遊的景點首推日月潭，而陽明山的竹子湖、台南四草隧道和墾丁的後壁湖，都是非常適合拍照的地點，讓她留下很好的回憶，並認為錯過會很可惜。

觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼推薦，穆斯林朋友冬天可來台灣體驗泡湯，並到台中享用清真火鍋。

娜比拉對台灣的美食也讚不絕口，她說，最愛的是炸雞和珍珠奶茶。她也在記者會現場與周廷彰、周士弼大啖炸雞，並開心當場飲用自己調配的珍珠奶茶。（編輯：陳清芳）1130822