北北基等7縣市大雨特報 新北桃園竹縣山區暴雨警戒
2024/8/23 14:53（8/23 15:41 更新）
（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象署今天下午表示，大雨特報範圍擴大至雙北等7縣市；另外，針對新北市、桃園市、新竹縣多處，發布山區暴雨警戒，對部分溪流發布災防告警，留意溪水暴漲。
氣象署午後原本發布新北、桃園、新竹及宜蘭、花蓮大雨特報，下午近2時，大雨特報範圍再新增台北及基隆，應注意雷擊及強陣風，山區防坍方、落石及溪水暴漲。
氣象署同時發山區暴雨警戒，包括新北市烏來區、新店區、三峽區，桃園市復興區，新竹縣橫山鄉、尖石鄉。
氣象署表示，另外針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、大豹溪，新竹縣油羅溪（雞油樹下區域），桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午3時53分；這些區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。（編輯：陳政偉）1130823
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