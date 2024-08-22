海平面上升速度高於均值 太平洋島國面臨毀滅危機

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（中央社薩摩亞首都阿庇亞22日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，受氣候變遷引起的氣旋、海洋熱浪和海平面上升影響，部分太平洋島國領土正面臨「毀滅」危機。

法新社報導，古特瑞斯出訪薩摩亞時指出，太平洋島國命運取決於能否將全球暖化控制在比工業化前高出攝氏1.5度的增幅以內。

將近200個國家同意致力達成這項在2015年巴黎協定（Paris Agreement）訂定的目標，但聯合國的估計顯示全球並未步上實現計畫的軌道。

古特瑞斯說：「持續升高的海平面對薩摩亞、太平洋島國和其他發展中小島國家造成巨大威脅。這些挑戰需國際社會採取堅定行動。」

他指出，太平洋島國地區僅佔全球碳排放量的0.02%。「卻身處氣候危機的前線，面對從劇烈熱帶氣旋到破紀錄海洋熱浪等極端氣候事件。」

古特瑞斯表示：「這裡海平面上升速度甚至高出全球均值，造成數以百萬計太平洋島民的生存威脅。」

「人民正在受苦，經濟受到重創。整個區域面臨毀滅危機。」

古特瑞斯敦促更富有國家實現承諾，幫助為氣候變遷付出代價的發展中國家。

他也呼籲國際採取行動，處理氣候變遷、漁業過度捕撈和塑膠汙染對太平洋帶來的衝擊。（實習編譯：楊智恩/核稿：陳政一）1130822