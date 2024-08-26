開學在即仍缺代理教師 教部：可由校內專任師兼代

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（中央社記者許秩維台北26日電）中小學將於8月30日開學，不少縣市傳出仍缺代理教師。教育部今天表示，學校可透過教育人才庫媒合平台尋覓師資；若開學後仍有代理教師缺額，可先以校內專任教師兼代授課。

全國中小學113學年將於8月30日開學，近日傳出多個縣市仍找不到代理教師，就連台北市、新北市等六都縣市也不例外。在教育部全國高級中等以下學校教師選聘網也可看到多校刊登代理教師甄選簡章，讓不少家長擔心教學開天窗，影響學生受教權益。

教育部今天透過文字回應，為降低各國中小教師員額控留比率，教育部持續督導各地方政府釋出正式教師員額，經查113學年各縣市招考近5000名正式教師，已適度補足教學現場正式師資人力。

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審酌部分學校仍有進用代理教師需求，教育部已建置教育人才庫媒合平台，學校可透過該平台覓得所需師資；另外，教育部也請地方政府積極掌握學校教師進用情形，若學校於開學後仍有代理或代課教師缺額，可先行以校內專任教師兼代授課，以維護學生受教權益。

教育部提到，根據統計資料顯示，112學年全國高中以下學校代理教師數有3萬854人，各縣市於113學年已招考近5000名正式教師，預計113學年代理教師數預計將有所減少。（編輯：李淑華）1130826