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台南應用科大60年校慶 鄭英耀鼓勵學子追求夢想

2024/10/26 11:59（10/26 12:06 更新）
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教育部長鄭英耀（前中）26日出席台南應用科技大學60週年校慶大會，鼓勵年輕學子勇敢追求自己的夢想。中央社記者張榮祥台南攝 113年10月26日
教育部長鄭英耀（前中）26日出席台南應用科技大學60週年校慶大會，鼓勵年輕學子勇敢追求自己的夢想。中央社記者張榮祥台南攝 113年10月26日
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（中央社記者張榮祥台南26日電）私立台南應用科技大學今天歡慶創校60週年，教育部長鄭英耀以「珍惜現在，想像未來」，鼓勵年輕學子勇敢追求自己的夢想。

鄭英耀今天出席台南應用科技大學60週年校慶大會，盛讚台南應用科大60年來培養非常多女性菁英人才，即使社會快速發展，台灣少子化，但台南應用科大以多元科系及辦學績效吸引新世代及年輕學子，招生穩健。

鄭英耀表示，在台灣經濟發展過程中，技職教育始終扮演關鍵角色，台南應用科大以文化創意為主軸，設有藝術學院，積極培育台灣文化創意產業人才，在藝術、設計、餐飲、生活應用及商業管理等領域獲得好評。

此外，鄭英耀也稱許台南應用科大設立全國唯一的全球刺繡研究發展中心，保留傳統刺繡技術，融合東西方文化，傳承創新。

鄭英耀以「珍惜現在，想像未來」，鼓勵年輕學子追求夢想，他說，校園每一天都是人生旅程重要一環，珍惜時光，參與學習活動，探索興趣潛能，不要害怕挑戰，每次挑戰都是成長的機會。（編輯：謝雅竹）1131026

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