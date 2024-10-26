增塑膠平板包材回收誘因 處理費調整114年5月上路

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）為增加塑膠包材回收誘因，環境部昨天宣布將調整塑膠包材的回收清除處理費費率，其中PVC塑膠平板包材與PVC容器均採較高額徵收費率，相關法規預定明年5月1日上路。

「平板塑膠容器」或「薄片塑膠」的塑膠托盤與包裝盒常被用來盛裝生鮮食品，這些雖然是政府公告應回收項目，但因回收成本高加上回收價值相對較低，回收業者多無意願分類處理，導致許多塑膠包材被當作雜質垃圾處理或堆置。

環保團體看守台灣協會過去也曾與國中師生合作扮演回收商，發現平板塑膠包材回收成本高昂，籲政府應調高回收清除處理費率，讓業者願意收購。

環境部近日預告修正「容器回收清除處理費費率」，納管製造、輸入塑膠平板包材或進口公告裝填物品中含塑膠平板包材的輸入業者，都必須從明年5月起依法登記為責任業者，並主動申報營業量、輸入量及繳納回收清除處理費。

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環境部也說，經參考各項塑膠材質平板包材的回收清除處理成本與收益，將調整塑膠平板包材回收清除與處理成本，對環境影響較大的PVC塑膠平板包材，與PVC容器都將採較高額徵收費率，盼能引導業者選擇其它替代材質或是減少生產使用。

至於PP/PE、PS未發泡、PS發泡及其他塑膠平板包材因回收實務上可併同材質容器回收處理，因此不調整其回收清除處理成本。（編輯：陳政偉）1131026