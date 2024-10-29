台灣參泛太平洋婦女協會年會 宣揚因應氣候變遷成效

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（中央社記者楊淳卉雪梨29日專電）「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」（PPSEAWA International）第28屆國際年會今天起在紐西蘭舉行，台灣代表團將報告過去3年台灣因應氣候變遷、環保等工作的顯著措施與成效，並藉國際活動推動實質外交。

「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」第28屆國際年會今起至31日於紐西蘭威靈頓召開，此次年會的主題為「應對氣候變遷：計劃有序撤退與強化韌性」（Managing the Changing Climate, Planning for Managed Retreat and Resilience）；會員國中，包括台灣、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、馬來西亞、泰國、東加、斐濟等國家參與。

「PPSEAWA中華民國分會（PPSEAWA, TAIWAN）理事長陳曼君率8名台灣會員代表出席國際年會，大會今上午隆重舉行開幕儀式，各會員國理事長由各國國旗引領一一進場揭開序幕。

陳曼君在3天會議中將報告台灣在過去3年來，針對「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」就聯合國關注各項攸關人權、兩性平權、民生、環境及氣候變遷等議題，積極配合執行，協助政府及民間團體，共同推動促進發展的活動與倡議內容。

此外，陳曼君也利用與會期間宣傳台灣民間組織積極投入與協助公部門，就氣候變遷，環境保護等工作，通力推行的因應措施與成效。

除外，台灣會員代表將利用會議展場，展售台灣茶葉、鳳梨酥及號稱台灣LV的傳統菜籃，所得將捐給PPSEAWA總會，協助總會永續發展，體現台灣PPSEAWA多年來，對於國際非政府組織的服務宗旨與機關外交的精神，以加強文化交流及與各會員國會務觀摩與學習，推動實質外交關係。

「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」年會每3年舉辦一次，上一屆年會2019年在台灣舉行，各會員國近200人與會。由於疫情限制人流，本屆年會延至2024年舉行。

「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」於1928年於美國夏威夷成立，具有聯合國經濟及社會理事會（UNECOSCO）特殊諮詢地位，成立宗旨為增進區域性別平等、婦女權利、環境健康及兒童教育等，台灣為4個創始國之一，目前約有22個會員國。（編輯：韋樞）1131029