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鰻苗捕撈漁季11月展開 漁業署籲業者辦理登記

2024/10/29 12:42（10/29 13:41 更新）
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捕撈鰻苗是台灣沿海漁民冬季重要傳統產業之一，農業部漁業署29日宣布，鰻苗捕撈漁季將於11月1日展開，從事岸際捕撈鰻苗業者應向作業當地區漁會辦理登記，填報捕撈方法、數量等，捕撈為期4個月。（漁業署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年10月29日
捕撈鰻苗是台灣沿海漁民冬季重要傳統產業之一，農業部漁業署29日宣布，鰻苗捕撈漁季將於11月1日展開，從事岸際捕撈鰻苗業者應向作業當地區漁會辦理登記，填報捕撈方法、數量等，捕撈為期4個月。（漁業署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年10月29日
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（中央社記者吳欣紜台北29日電）農業部漁業署今天指出，鰻苗捕撈漁季將於11月1日展開，從事岸際捕撈鰻苗業者應向作業當地區漁會辦理登記，填報捕撈方法、數量等，以利鰻魚資源管理評估及規劃。

捕撈鰻苗是台灣沿海漁民冬季重要傳統產業之一，因在暗夜環境作業，再加上冬季天候寒冷海象不穩定，使岸際捕撈鰻苗作業風險較高。

農業部漁業署今天發布新聞稿指出，為期4個月的鰻苗捕撈漁季將於11月1日起至114年2月28日止，依據「岸際捕撈鰻苗應注意事項」，從事岸際捕撈鰻苗人員除了向作業當地區漁會辦理登記外，應於漁撈日誌填報捕撈方法、捕撈地點及捕撈數量，送交作業當地區漁會彙整。

漁業署也說，業者除了應遵守相關主管機關公告岸際或海域活動安全相關規定，作業期間務必穿著救生裝備並注意天候海象，賺鰻金之餘更要顧及生命安全。

漁業署最後呼籲，捕撈鰻苗業者在卸魚申報系統完成申報，有利後續進行鰻魚（苗）資源科學調查研究及資源管理評估規劃，共同維護鰻魚產業永續經營。（編輯：李淑華）1131029

#台灣
#農業部漁業署
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