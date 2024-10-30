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芹菜葉捨不得丟做成煎餅 獲祖父母節家傳料理金獎

2024/10/30 12:03
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（中央社記者陳至中台北30日電）民國113年祖父母節代間家傳料理徵件優勝作品揭曉，社會組金獎「外婆的惜福煎餅」描述一般人都會丟棄的芹菜葉，外婆卻會巧手做成煎餅，美味之餘也傳承知足感恩的精神。

教育部今天發布新聞稿，現代社會生活形態轉變，但「同桌吃飯」仍是凝聚家庭最好的方式之一，今年度的「代間家傳料理文稿及照片徵件活動」共有145件作品，評選出12件優勝。

社會組金獎作品是「外婆的惜福煎餅」，敘述一般人吃芹菜時，主要是吃芹菜莖，而會把口感粗糙和帶苦味的芹菜葉丟棄。

然而，經歷過戰亂時代的外婆，對食材格外珍惜，會將芹菜葉切碎，加入蝦皮、蛋液、紅蘿蔔等在麵糊中攪勻，再用平底鍋煎到雙面金黃焦脆，變身美味的煎餅。這道料理跟隨著用心惜福的精神，一代一代傳承下來。

高中職組金獎作品「屬於我和阿嬤的麻薏湯麵」，以一道慢工出細活的料理，帶出台灣中部的特色食材麻薏。

國中組金獎作品「肉嗲」，則描述擔負全家生計的肉嗲，作者從年幼討厭到重新愛上，從中學習愛與感恩。

教育部將優勝作品製作成電子書，包含料理的故事及詳細食譜，目前已上架「家庭教育資源網」及「樂齡學習網」，有興趣的民眾可上網觀看。（編輯：陳政偉）1131030

#教育部
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