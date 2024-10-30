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警察升官等考試是否延期 考選部：密切注意颱風動態

2024/10/30 14:49
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（中央社記者陳俊華台北30日電）颱風康芮已增強為強颱，考選部今天說，警察人員升官等考試定於11月2、3日舉行，將視颱風動態、考區所在行政區是否停班停課妥慎因應；是否如期或延期，請注意考選部發布最新消息。

考選部透過新聞稿表示，民國113年警察人員升官等考試定於11月2日到3日舉行，共設台北、台中、高雄等3考區。據中央氣象署最新颱風預報資料顯示，今天清晨5時30分發布康芮颱風陸上颱風警報，將對台灣造成影響。

考選部指出，將會密切注意颱風動態，並視考區所在行政區域是否停班停課，妥慎因應處理。這項考試是否如期或延期舉行，請應考人密切注意考選部全球資訊網發布的最新消息，並請安心準備考試。

考選部說，當考試如期舉行時，請注意交通安全，並寬估赴考時間，建議可及早抵達試區準備應試。（編輯：蘇志宗）1131030

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