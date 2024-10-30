思覺失調幻覺釀丟工作失婚 長效針劑助返職場

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（中央社記者曾以寧台北30日電）美容師阿如約在30歲思覺失調病發，幻想被明星跟蹤，無法工作又不願就醫，治療服藥因影響精細動作自行停藥，造成復發最後離婚，改用長效針劑治療，病情漸穩也重返職場。

阿如（化名）在33歲時因有危及公共安全狀況，由警消戒護就醫，但因思覺失調藥物副作用會導致精細動作不靈活，加上自認為痊癒，所以自行停藥。但隨後疾病復發，她又開始幻覺幻聽，也變得不在乎外觀整潔，她先生終於受不了決定離婚，幸在長效針劑治療下漸改善，今年50歲的她重新投入美容師工作，也重拾自信。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪今天在衛教記者會說明，阿如所罹患的「思覺失調症」好發於20到30歲，是種大腦功能失調的疾病，就像內分泌失調一樣，會因大腦多巴胺分泌異常，造成思考與感知功能失衡，常見症狀包括妄想、幻覺幻聽、整理思緒困難、辨識動作或解讀面部表情困難等。

北市聯醫松德院區社區精神科醫師陳柏妤說明，思覺失調一旦發病，若未及早介入，或像阿如一樣中斷治療，大腦失衡狀況反覆發生，復發率可高達9成，且會導致腦部損傷，進而影響認知、生活、社會及職業功能的缺損；但若經正確治療，復發率可大幅下降至2成。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞指出，長效針劑依藥效持續時間，目前有2週至6個月不同施打頻率的選擇；國內外實證研究顯示，藥效持續越久的長效針劑，越有助維持體內有效藥物濃度，降低因不規律服藥而復發的風險，因此可增加患者就學就業機會，幫助病友回歸社會。

北市聯醫松德院區教學研究部主任陳文瑩指出，健保資料庫統計結果顯示，比起口服藥物，接受長效針劑治療有4大好處，包含住院風險降低6成、半年內精神科急性病房再住院風險降低6成，急診風險降低4成、治療後2年死亡風險減少4成；因此政府近3年每年編列新台幣27億元獨立預算，鼓勵使用長效針劑治療。

不過歐陽文貞指出，政府編列健保精神疾病長效針劑專款預算上路後，促使台灣長效針劑使用率增1.7倍，但2023年統計國內長效針劑覆蓋率仍僅20%，遠低於歐美國家的3到4成。

陳柏妤分析，過去不少患者會以為，使用長效針劑代表自己病情嚴重，但其實有越來越多研究顯示，發病初期就盡早使用長效針劑，不僅有助病情控制，更可減少腦部受損。（編輯：陳政偉）1131030