台商頒發國軍後裔獎學金 續寫台灣與富國島情誼

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）越南台商獎學基金會近日到富國島發放獎學金給國軍後裔與華人學子，共34人獲獎。國共內戰末期，數萬國軍撤退至富國島，隨後多數前往台灣，有數十人留下，迄今後裔共約百人。

越南台商獎學基金會董事長蘇建源及執行長洪志華27日前往富國島頒發獎學金，在越南祖國陣線富國市委員會主席梅友擊（Mai Huu Kich）和富國華人相濟會會長吳猷合等見證下，一一表揚17名國軍後裔與17名華人學子。

這是越南台商獎學基金會第3次到富國島頒發「國軍後裔暨華人清寒優秀子弟獎學金」，每人可獲得300萬越南盾（新台幣約3780元），由於較當地其他獎學金豐厚，不僅申請踴躍，獲獎學生的家長皆陪同出席觀禮。

1949年國共內戰末期，將軍黃杰率領的國軍部隊約3萬人撤退至富國島，至1953年這批官兵及其眷屬幾乎全數被載回台灣，分散在全台各地「富台新村」，高雄澄清湖也有一座名為「富國島」的人造島，用以銘記這段歷史。

蘇建源因為在越南工作，過去多次造訪富國島，有次遇到時年80多歲、牙齒都掉光的老兵來和他吃飯，話匣子打開後，才知道原來當地還有國軍與其後代子孫，便發願要為他們做點事。

蘇建源透過頒發獎學金延續台灣與富國島的緣分，並盼激勵學習風氣、推動富國島的教育發展。他說：「每一次頒發獎學金，學生殷殷期盼的眼神，讓我堅定要把這個獎學金一直親手發下去。」

儘管27日頒獎當天是週日不用去學校上課，但受獎學生都穿著制服前來，藉此表達對典禮的重視。除了基金會頒發的300萬越南盾獎學金外，富國華人相濟會還為每一名學生製作獎牌，讓獲獎學生更感榮耀。

基金會執行長洪志華是中華民國僑務委員，也曾是派駐越南的武官，軍旅生涯近30年。他說，這趟旅程喚起他的使命感，他認為除要繼續照顧國軍後裔與華人子弟，也會研議討論進一步嘉惠當地越南優秀學子。

活動結束後，蘇建源與洪志華前往黃杰當年所立的「中華民國留越國軍病故官兵眷暨義民紀念碑」，上頭字跡已剝落難辨，而附近居民對紀念碑的來龍去脈雖然不了解，但隱約認為有神靈，心中秉持一定崇敬。

吳猷合是協助獎學金頒發的功臣，幫忙在富國島尋找與過濾符合條件的申請者。他指出，當年約有30多位國軍留在富國島，因語言互通和當地華人往來密切，所以要找到這些國軍後裔對他們來說很容易。

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吳猷合說，這些國軍最初在富國島務農、種胡椒等，後代子孫生活還算過得去。不過國軍後裔到第三代以後對自己父親的故事都不太清楚，加上因為越南課業繁重，當地華人包括國軍後裔沒時間學華語，幾乎已不會說。

梅友擊致詞時對基金會的關懷和支持表示高度讚賞和由衷感謝，期盼基金會未來能對富國島的華人子弟，以及富國地區的孩子給予更多關心。希望能持續得到基金會支持，同時勉勵學生不負期待、努力學習。

越南台商獎學基金會2011年8月起開始在越南頒發獎學金，經費由一些越南台商自發定期捐款。基金會獎助範圍與對象包括胡志明市台灣學校學子、越南華人、富國島國軍後裔、越南的一流與偏遠大學等。（編輯：張芷瑄）1131030

越南台商獎學基金會董事長蘇建源（左2）及執行長洪志華（左1）27日前往富國島頒發「國軍後裔暨華人清寒優秀子弟獎學金」，當地僑社與官員出席見證。中央社記者陳家倫富國市攝 113年10月30日

越南台商獎學基金會已3度發放獎學金給富國島上的國軍後裔和優秀的華人學子，30多名受獎生27日在富國華人相濟會前合影。中央社記者陳家倫富國市攝 113年10月30日

27日獎學金頒發當天是週日，但是所有受獎學生都穿著制服前來，且受獎生的家長幾乎全數出席觀禮，對於越南台商獎學基金會的關懷相當重視。中央社記者陳家倫富國市攝 113年10月30日