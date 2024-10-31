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中火二期環評通過 盧秀燕批環境部是污染的放水者

2024/10/31 13:06（10/31 13:14 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中電廠新建燃氣機組昨天通過環評，將增加4部燃氣機組。台中市長盧秀燕今天說，機組與污染都只增不減，要中部人用肺發電，環境部成為污染的放水者，令人失望，環境部應該降格。

環境部30日針對「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議，台中市政府由副市長黃國榮、環保局長陳宏益出席。會議歷經4小時，最後通過環評，中火將增建4部然氣機組。

盧秀燕今天主持災害應變會議，在媒體聯訪時表示，全世界都知道火力發電，包括燃氣、燃煤都是重大污染。國家要用電、要增加燃氣機組，可以體諒經濟發展用電的需求，但同時也要去污、除污並兼顧市民的健康。

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她說，審查結果容許中火增加4部燃氣火力機組，卻沒有任何減少、防治污染的要求，令人非常失望。環境部從環保署升格後，本應要加嚴保護環境及人民健康，升格後反倒退，縱容、放水增加了4部機組，卻沒有隻字片語提到如何減量污染、改善空污。

盧秀燕痛批，環境部比環保署還不如，成為污染的護航者、放水者，昨天的審查結果要中部人用肺發電，機組只增不減，污染只增不減，中部民眾無法接受，環境部令人失望，應該降格。（編輯：陳清芳）1131031

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